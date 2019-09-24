Во Франции на кухне пожилой женщины нашли произведение искусства стоимостью 6 млн евро

В городе Компьень на севере Франции обнаружили картину авторства флорентийского художника Чимабуэ, жившего в XIII веке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Картина называется "Осмеяние Христа" и она входит в серию из восьми работ Чимабуэ, где он изобразил "Страсти Христовы" и "Распятие".

Картина висела на кухне пожилой француженки, которая решила оценить ее, полагая, что это давняя икона.

Картина прошла экспертизу с использованием инфракрасного излучения, чтобы определить сходство с другими работами Чимабуэ.

"Картина была написана одной и той же рукой", - сказал искусствовед Эрик Туркин.

Предполагается, что на аукционе 27 октября картину продадут за 6 млн евро. Две другие сцены из той же серии можно увидеть в лондонской Национальной галерее и в коллекции Фрика в Нью-Йорке.