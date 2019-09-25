Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Варшаві самогубець викинувся з багатоповерхівки і впав на 18-річного українця

Зеленський каже, що його розмова з Трампом "приватна і конфіденційна"

WP: у Трампа намагались перешкодити його зустрічі з Зеленським

Зеленський і Меркель обговорили підготовку до "нормандського" саміту






Українці в Угорщині склали 60% іноземних заявників на працевлаштування

Середа, 25 вересня 2019, 10:15

Українці склали переважну більшість іноземців, які цьогоріч подали заяви на посвідку на проживання в Угорщині з метою працевлаштування. Йдеться про 29 378 громадян України, за ними - трохи більше 4000 громадян Сербії, далі - в'єтнамці, китайці та індійці.

Такі офіційні дані Генерального директорату з питань іноземців, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Privát Bankár.

Загалом кількість заявок на посвідки на проживання з метою працевлаштування торік збільшилась вдвічі - до майже 61 тисячі. 

Читайте також
У Фінляндії обговорюють спрощення найму працівників з-за меж ЄС

До кінця 2019 року прогнозують 75 тисяч заявок (зростання приблизно на 20-22%), хоча сезонність певних робочих місць все ще може зменшити цю кількість.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина мігранти
powered by lun.ua