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Украинцы в Венгрии составили 60% иностранных заявителей на трудоустройство

Среда, 25 сентября 2019, 10:15

Украинцы составили подавляющее большинство иностранцев, которые в этом году подали заявления на вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Речь идет о 29 378 граждан Украины, за ними - чуть более 4000 граждан Сербии, далее - вьетнамцы, китайцы и индийцы.

Таковы официальные данные Генерального директората по вопросам иностранцев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Privát Bankár.

В целом количество заявок на вида на жительство с целью трудоустройства в прошлом году увеличилась вдвое - до почти 61 тысяч.

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К концу 2019 года прогнозируют 75 тысяч заявок (рост примерно на 20-22%), хотя сезонность определенных рабочих мест все еще может уменьшить это количество.

 

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