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Угорщина не перешкоджає інтеграції України в НАТО - посол

Середа, 25 вересня 2019, 12:49

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що блокування засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні не перешкоджає інтеграції України з Північноатлантичним Альянсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Ійдярто запевняє, що твердження про блокування Угорщиною наближення України до НАТО є неправдивими.

"Ми блокуємо лише в рамках однієї інституції, так званої Комісії Україна-НАТО на політичному рівні, і зокрема, що стосується зустрічей вище рівня послів", - зазначив Ійдярто.

Дипломат наголосив, що дії Угорщини не перешкоджають Україні готуватися до інтеграції з Альянсом на військовому і політичному рівнях.

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"Ця угорська поведінка не перешкоджає Україні наближатися та готуватися до інтеграції з НАТО", - сказав він.

Як відомо, Угорщина вже два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не блокуватиме засідання тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.

25 вересня у Нью-Йорку відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з його угорським колегою Петером Сійярто.

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Угорщина Україна-НАТО
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