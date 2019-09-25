МЗС розраховує на "новий старт" у відносинах з Будапештом

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на "новий старт" у відносинах з Угорщиною після сьогоднішньої зустрічі міністрів у Нью-Йорку.

Про це сказав заступник директора другого територіального департаменту МЗС України Анатолій Соловей під час міжнародної дискусії "Україна-Угорщина: на шляху до порозуміння", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Сьогодні о 10:00 за нью-йоркським часом (о 17:00 за Києвом) відбудеться дуже важливий захід - зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з його угорським колегою паном Петером Сійярто", - заявив Соловей.

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"Я дуже сподіваюся, що ця зустріч стане точкою відліку і новим стартом, можливо, який ознаменує початок нового періоду в українсько-угорських відносинах, періоду пошуку конструктивного, якогось взаємоприйнятного рішення... періоду конструктивного діалогу і руху назустріч", - додав Соловей.

За його словами, Україна пропонує Угорщині застосувати досвід врегулювання угорсько-словацьких транскордонних проблем для покращення двосторонніх відносин між країнами.

"Ми пропонуємо нашим угорським друзям застосувати ту модель, яка вже мала місце і яка виявилася успішною. Я маю на увазі досвід урегулювання угорсько-словацької, дуже подібної, проблеми", - заявив Соловей.

Він зазначив, що "у 2010 році Угорщина здійснила певні зміни у своєму законодавстві щодо громадянства, а у відповідь на це Словаччина ввела систему штрафів і далі почалися відповідні ускладнення".

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"Але цей період завершився після того, як обидва прем'єри - угорський і словацький - провели конструктивну зустріч, домовилися перевести комунікацію у інше русло і зосередитися на розв'язанні практичних питань економічного характеру і розвитку транскордонних регіонів, і гострота проблеми після цього була знята", - додав Соловей.

"Я так сподіваюся, що угорські партнери прислухаються до нашої думки і підуть нам назустріч", - заявив дипломат.

"Позиція України є дуже проста і зрозуміла: знання української мови - це ключова передумова реалізації конституційних прав наших громадян", - підкреслив він.