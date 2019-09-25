Венгрия не препятствует интеграции Украины в НАТО – посол

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне не препятствует интеграции Украины с Североатлантическим альянсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Ийдярто уверяет, что утверждения о блокировании Венгрией сближения Украины с НАТО являются ложными.

"Мы блокируем только в рамках одного института, так называемой Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне, и в частности, в том, что касается встреч выше уровня послов", - отметил Ийдярто.

Дипломат подчеркнул, что действия Венгрии не мешают Украине готовиться к интеграции с Альянсом на военном и политическом уровнях.

"Это поведение Венгрии не мешает Украине приближаться и готовиться к интеграции с НАТО", - сказал он.

Как известно, Венгрия уже два года блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образовании.

25 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с его венгерским коллегой Петером Сийярто.