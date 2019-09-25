У Франції із зоопарку викрали пантеру, яка минулого тижня розгулювала дахами міста

Чорну пантеру, яку минулого тижня спіймали у французькому місті після того, як вона годину гуляла по даху будинку, викрали із зоопарку, де її тимчасово утримували.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Співробітники зоопарку у місті Мобеж у вівторок виявили, що ворота вольєру були зламані. Ведеться розслідування зникнення пантери, поліція аналізує кадри відеоспостереження.

Пантеру спіймали минулої середи у містечку Арментьєр. Тварина втекла з помешкання, коли її власник заснув і залишив відчиненим вікно.

Тварину вагою близько 20 кг ветеринари приборкали за допомогою дротика зі снодійним.

Власника, чиє ім’я не називається, зараз шукають французькі органи влади за загрозу життю місцевих жителів.