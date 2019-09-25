Во Франции из зоопарка украли пантеру, гулявшую по крышами города на прошлой неделе

Черную пантеру, которую на прошлой неделе поймали во французском городе после того, как она час гуляла по крыше дома, похитили из зоопарка, где ее временно удерживали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сотрудники зоопарка в городе Мобеж во вторник обнаружили, что ворота вольера были сломаны. Ведется расследование исчезновения пантеры, полиция анализирует кадры видеонаблюдения.

Пантеру поймали в минувшую среду в городе Арментьер. Животное убежало из дома, когда ее владелец заснул и оставил открытым окно.

Животное весом около 20 кг ветеринары усмирили с помощью дротика со снотворным.

Владельца, чье имя не называется, сейчас ищут французские органы власти за угрозу жизни местным жителям.