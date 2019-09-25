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Суд ЄС скасував минулорічні санкції проти сина Януковича

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Суд ЄС скасував минулорічні санкції проти сина Януковича

Середа, 25 вересня 2019, 16:28

Суд Європейського Союзу скасував персональні санкції, продовжені Радою ЄС проти Олександра Януковича у 2018 році, проте син колишнього президента-утікача продовжує залишатися під дією чинних санкцій.

Про це йдеться у рішенні Суду ЄС загальної юрисдикції, яке є у розпорядження "Європейської правди".

У рішенні суду від 24 вересня йдеться, що він скасовує рішення Ради ЄС від 5 березня 2018 року про продовження санкцій щодо Януковича-молодшого до березня 2019 року.

Примітно, що у матеріалах справи вказано, що Янукович-молодший живе в Санкт-Петербурзі.

Водночас Олександр Янукович продовжує залишатися під дією європейських санкцій до березня 2020 року, оскільки відповідне рішення Ради ЄС про продовження санкцій у березні 2019 року залишається в силі.

Вчора Суд ЄС також скасував персональні санкції проти Віктора Януковича, які були запроваджені в 2018 році, проте він продовжує залишатися під дією чинних санкцій.

Зазначимо, в липні Суд ЄС вже виніс схоже рішення про скасування санкцій 2018 року.

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