Суд ЕС отменил прошлогодние санкции против сына Януковича

Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против Александра Януковича в 2018 году, однако сын бывшего президента-беглеца продолжает оставаться под действием действующих санкций.

Об этом говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, которое есть в распоряжение "Европейской правды".

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 года о продлении санкций в отношении Януковича-младшего до марта 2019 года.

Примечательно, что в материалах дела указано, что Янукович-младший живет в Санкт-Петербурге.

В то же время Александр Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 года остается в силе.

Вчера Суд ЕС также отменил персональные санкции против Виктора Януковича, которые были введены в 2018 году, однако он продолжает оставаться под действием действующих санкций.

Отметим, в июле Суд ЕС уже вынес подобное решение об отмене санкций 2018 года.