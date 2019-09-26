Німецькі ЗМІ: з 2014 року Німеччина допомогла Україні сумою в 1,4 млрд євро

Німецькі ЗМІ не пройшли повз критичні висловлювання президента Зеленського щодо недостатньої підтримки України Берліном, опублікувавши суми виділеної допомоги від початку конфлікту в 2014 році.

Як повідомляє "Європейська правда", у ніч на четвер та у четвер вранці ціла низка німецьких ЗМІ, серед яких Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung перепублікували дані, оприлюднені агентством DPA.

"Німеччина з початку кризи в Україні надала допомогу країні на суму в 1,4 млрд євро", - стверджується в повідомленні.

За інформацією уряду Німеччини, тільки в рамках співпраці з метою сприяння розвитку України Берлін витратив 544 млн євро.

На додачу до них Берлін виділив: 110 млн євро гуманітарної допомоги, фінансовий кредит на 500 млн євро, 25 млн євро на заходи щодо стабілізації ситуації в країні, близько 200 млн євро, виплачені Києву по каналах ЄС.

Стверджується, що за оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку, за обсягами виділеної допомоги Німеччина є третім за величиною донором України після ЄС і США.

В уряді Німеччини наразі офіційно не коментували заяви президента Зеленського.

Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

У розмові Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався. Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії.

Пізніше Зеленський розповів, що телефонна розмова з президентом США, у який він критикував ЄС, відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн.