Зеленський про "наїзд" на Меркель і Макрона: ми всім дякуємо, але я сказав правду

Президент України Володимир Зеленський розповів, що телефонна розмова з президентом США, у який він критикував ЄС, відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн.

Як повідомляє "Українська правда", про це він розповів у спілкуванні з журналістами після зустрічі з Дональдом Трампом в Нью-Йорку.

"Я вам скажу чесно, дивіться, я за кожне своє слово відповідаю. Я багато разів дякував і дякую, і продовжую... Зараз на зустрічі з президентом Трампом я сказав, що вдячний за будь-яку допомогу для України - від наших європейський лідерів, від пані Меркель, від пана Макрона, і від багатьох", - прокоментував Зеленський свої критичні висловлювання у бік лідерів ЄС.

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Зеленський пояснив, що телефонна розмова з Трампом відбувалася "у дуже складний період", коли Росію повернули в ПАРЄ, та коли санкції не мали такий гучний тиск на будівництво Північного потоку – 2.

"І я говорив про це з усіма лідерами, про яких я говорив в цій розмові. І багато лідерів казали: "Ми розуміємо, але у цих питаннях буде так", - сказав він.

"Я ні про кого нічого поганого не хочу говорити, всі хто нам допомагають, ми всім дякуємо. Але я сказав правду, тому що Північний потік для нас — це загроза. Велика загроза енергетичної безпеки. Бо ми можемо втратити транзитні гроші", - зазначив президент України.

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

У розмові Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався. Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії.

"Я розмовляв з Ангелою Меркель, і я зустрічався з нею. Я також зустрівся і поговорив з Макроном. І я сказав їм, що вони не роблять настільки багато, наскільки потрібно робити у питанні санкцій. Вони не працюють настільки багато, наскільки мають працювати для України. Виявляється, що, хоча і логічно, що Європейський Союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно США – набагато більший партнер, ніж Європейський Союз, і я дуже вдячний вам за це, тому що США роблять достатньо багато для України", - заявляв у розмові Володимир Зеленський.