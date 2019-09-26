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Украина и Польша настроены на дальнейшее углубление сотрудничества - МИД

Четверг, 26 сентября 2019, 09:15

Польша и Украина готовы и в дальнейшем углублять сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес для стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом шла речь на встрече глав МИД Украины и Польши в четверг в Нью-Йорке.

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По итогам встречи в МИД сообщили, что министры иностранных дел Украины и Польши "подтвердили настрой на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес".

Пристайко и Чапутович обсудили также "шаги по реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Польшу в конце августа".

Напомним, во время визита в Польшу Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы.

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Вопрос запрета поисково-эксгумационных работ на территории Украины на протяжении многих месяцев был одним из самых острых в польско-украинских отношениях.

По словам украинского правительства, Украина ожидает от Польши необходимую документацию для начала проведения поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

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