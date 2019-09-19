Україна підтвердила Польщі готовність виконати головну вимогу Варшави

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявляє, що Україна очікує від Польщі необхідну документацію для початку проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

Як пише "Європейська правда", про це Бородянський повідомив після зустрічі з послом Польщі Бартошем Ціхоцьки.

"На виконання домовленостей президентів України та Польщі прийняв сьогодні посла Республіки Польща Бартоша Ціхоцьки. Зі свого боку підтвердив заяву президента України про зняття обмежень на пошуково-ексгумаційні роботи", - повідомив Бородянський на своїй сторінці у Facebook.

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Питання заборони пошуково-ексгумаційних робіт на території України протягом багатьох місяців було одним із найбільш гострих у польсько-українських відносинах. Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника воїнам УПА на кладовищі у Грушовичах на Підкарпатті в 2017 році влада України заборонила ексгумацію та пошук польських тіл.

Варшава наполягала, щоб Україна в односторонньому порядку відновила ексгумації. Україна вважала, що пошуково-ексгумаційні роботи можуть бути відновлені синхронно з розв'язання проблеми українських місць пам'яті в Польщі.

Бородянський зазначив, що отримав від посла Польщі лист-звернення польської сторони щодо надання відповідних дозволів на проведення робіт та пообіцяв оперативно надати відповідь.

"Роз'яснив польській стороні процедури, які діють в сфері проведення пошукових робіт, та закликав польську сторону подати якнайшвидше документацію відповідно до існуючих процедур для того, щоб розпочати роботи", - зазначив Бородянський.

За словами міністра, він "запевнив посла в повній підтримці всього процесу проведення робіт".

Бородянський також висловив сподівання на тісну співпрацю з мінкультури та Інститутом національної пам’яті Польщі в питанні відновлення українських місць пам'яті в Польщі.

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Під час візиту до Польщі Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн "спільний меморіал примирення".