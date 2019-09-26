Двоє заарештованих в Каталонії сепаратистів зізнались у виготовленні вибухівки – ЗМІ
Двоє чоловіків, заарештованих за підозрою в підготовці насильницьких дій в ім'я незалежності Каталонії, зізналися іспанським слідчим, що вони виробляли і тестували вибухові речовини.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, пов'язане з розслідуванням, передає "Європейська правда".
Двоє чоловіків були серед семи затриманих в іспанському регіоні в понеділок – за даними прокуратури, вони планували теракти в найближчі тижні.
Будь-яке використання вибухівки прихильниками відокремлення Каталонії означало б різку зміну тактики.
Арештанти повідомили слідчим, що купили хімічні компоненти для виготовлення вибухових речовин і провели випробування в кар'єрі.
У слідчих є відеозапис, на якому окремі активісти проводять випробування вибухівки, повідомило джерело.
Прокурори Високого суду Іспанії закликали суд висунути арештованим звинувачення у тероризмі та зберіганні вибухових речовин.
Прокурори заявили, що насильницькі дії планувалися протягом періоду між річницею референдуму за незалежність Каталонії і датою оголошення вироку в суді над лідерами сепаратистів у Мадриді.