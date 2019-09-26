Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Белый дом пытался скрыть стенограмму разговора Трампа и Зеленского – текст жалобы

В США опубликовали рассекреченную жалобу о звонке Трампа и Зеленского

В Европарламенте заблокировали назначенин в Еврокомиссию соратника Орбана

Еврокомиссия отреагировала на стенограмму, напомнив Украине об обязательствах






Двое арестованных в Каталонии сепаратистов признались в изготовлении взрывчатки - СМИ

Четверг, 26 сентября 2019, 15:34

Двое мужчин, арестованных по подозрению в подготовке насильственных действий во имя независимости Каталонии, признались испанским следователям, что они производили и тестировали взрывчатые вещества.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, связанный с расследованием, передает "Европейская правда".

Двое мужчин были среди семи задержанных в испанском регионе в понедельник - по данным прокуратуры, они планировали теракты в ближайшие недели.

Любое использование взрывчатки сторонниками отделения Каталонии означало бы резкое изменение тактики.

Арестанты сообщили следователям, что купили химические компоненты для изготовления взрывчатых веществ и провели испытания в карьере.

У следователей есть видеозапись, на которой отдельные активисты проводят испытания взрывчатки, сообщил источник.

Прокуроры Высокого суда Испании призвали суд выяснить арестованным обвинения в терроризме и хранении взрывчатых веществ.

Прокуроры заявили, что насильственные действия планировались в период между годовщиной референдума за независимость Каталонии и датой оглашения приговора в суде над лидерами сепаратистов в Мадриде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Каталония терроризм
powered by lun.ua