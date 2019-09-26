Двое арестованных в Каталонии сепаратистов признались в изготовлении взрывчатки - СМИ

Двое мужчин, арестованных по подозрению в подготовке насильственных действий во имя независимости Каталонии, признались испанским следователям, что они производили и тестировали взрывчатые вещества.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, связанный с расследованием, передает "Европейская правда".

Двое мужчин были среди семи задержанных в испанском регионе в понедельник - по данным прокуратуры, они планировали теракты в ближайшие недели.

Любое использование взрывчатки сторонниками отделения Каталонии означало бы резкое изменение тактики.

Арестанты сообщили следователям, что купили химические компоненты для изготовления взрывчатых веществ и провели испытания в карьере.

У следователей есть видеозапись, на которой отдельные активисты проводят испытания взрывчатки, сообщил источник.

Прокуроры Высокого суда Испании призвали суд выяснить арестованным обвинения в терроризме и хранении взрывчатых веществ.

Прокуроры заявили, что насильственные действия планировались в период между годовщиной референдума за независимость Каталонии и датой оглашения приговора в суде над лидерами сепаратистов в Мадриде.