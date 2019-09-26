Для України небезпечно, коли депутати голосують як маріонетки - євродепутат

Для України небезпечна ситуація, в якій депутати Верховної Ради голосують на підтримку законопроєкт, з якими вони не знайомі.

Про це заявила віцепрезидент делегації Європарламенту до Комітету Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У четвер в Брюсселі відбулося перше засідання делегації, на якому Крамон-Таубадель була обрана віцепрезидентом.

Вона зазначила, що "не в наших інтересах, щоб новий президент продовжував позбавляти депутатів їх прав і скасовував основи структур політичної демократії".

"Перші тижні показали, що для Зеленського важливо бути ефективним, важливо поспішати з реформами без відповідних процедур в парламенті. Це дуже небезпечно. Якщо ви дозволяєте своїм депутатам голосувати за одну ніч 66 законодавчих проєктів - у них немає ні найменшого уявлення, що вони голосують. Вони не поінформовані. Вони як маріонетки. Не в наших інтересах після всього, після революції у виборчих скриньках потім закінчити повним знищенням парламентської системи", - сказала вона.

Євродепутатка наступного тижня має намір запропонувати направити депутатам Верховної Ради відкритого листа, "в якому ми вкажемо, що бачимо багато небезпек".

"Необхідно показати українським політикам, особливо команді Зеленського, що ми цього не приймемо. Це небезпечно для України і небезпечно в цілому. Одне - провести вільні і справедливі вибори, і інше - після всього працювати в рамках демократичної структури. Я не так давно повернулася з України, я знайома з ситуацією, і ми повинні подивитися, як дуже дипломатично направити наші пропозиції", - сказала вона.

Крамон-Таубадел висловила надію на "хороший діалог і співпрацю з колегами у Верховній Раді", і зазначила, що виступає за те, що "допомогти їм в їх боротьбі за їхні права".

"Тому що я бачу великий конфлікт з Офісом президента. Як ми це вирішимо? Звичайно, в наших інтересах бачити, що Україна просувається успішним шляхом, успішним бізнес і економічним шляхом, але цього не достатньо", - додала вона.