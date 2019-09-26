Для Украины опасно, когда депутаты голосуют как марионетки - евродепутат

Для Украины опасна ситуация, в которой депутаты Верховной Рады голосуют в поддержку законопроектов, с которыми они не знакомы.

Об этом заявила вице-президент делегации Европарламента в Комитет Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В четверг в Брюсселе состоялось первое заседания делегации ЕП в комитет Ассоциации Украина-ЕС, на котором Крамон-Таубадел была избрана вице-президентом.

Она отметила, что "не в наших интересах, чтобы новый президент продолжал депутатов лишать их прав и отменял основы структур политической демократии".

"Первые недели показали, что для Зеленского важно быть эффективным, важно спешить с реформами без соответствующих процедур в парламенте. Это очень опасно. Если вы позволяете своим депутатам голосовать за одну ночь 66 законодательных проектов – у них нет ни малейшего представления, что они голосуют. Они не информированы. Они как марионетки. Не в наших интересах после всего, после революции в избирательных урнах потом закончить полным уничтожением парламентской системы", - сказала она.

Евродепутат на следующей неделе намерена предложить направить депутатам Верховной Рады открытое письмо, "в котором мы укажем, что видим много опасностей".

"Необходимо показать украинским политикам, особенно команде Зеленского, что мы этого не примем. Это опасно для Украины и опасно в целом. Одно – провести свободные и справедливые выборы и другое – после всего работать в рамках демократической структуры. Я не так давно вернулась из Украины, я знакома с ситуацией, и мы должны посмотреть, как очень дипломатично направить наши предложения", - сказала она.

Крамон-Таубадел выразила надежду на "хороший диалог и сотрудничество с коллегами в Верховной Раде", и отметила, что выступает за то, что "помочь им в их борьбе за их права".

"Потому что я вижу крупный конфликт с Офисом президента. Как мы это решим? Конечно, в наших интересах видеть, что Украина продвигается успешным путем, успешным бизнес и экономическим путем, но этого не достаточно", - добавила она.