Україна отримала безвіз з ще однією країною Латинської Америки

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про скасування віз з Еквадором.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр повідомив у четвер.

"Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якої буде "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", - написав Пристайко у своєму Twitter.

Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

Положеннями угоди запроваджується безвізовий режим поїздок громадян України та Еквадору строком до 90 днів,повідомили в МЗС.

Напередодні Україна також підписала безвіз з Колумбією. Документ передбачає, що громадяни обох країн зможуть в’їжджати та перебувати на території іншої держави без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.