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Україна отримала безвіз з ще однією країною Латинської Америки

Четвер, 26 вересня 2019, 08:56

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про скасування віз з Еквадором.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр повідомив у четвер.

"Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якої буде "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", - написав Пристайко  у своєму Twitter.

Положеннями угоди запроваджується безвізовий режим поїздок громадян України та Еквадору строком до 90 днів,повідомили в МЗС.

Напередодні Україна також підписала безвіз з Колумбією. Документ передбачає, що громадяни обох країн зможуть в’їжджати та перебувати на території іншої держави без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

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МЗС візи
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