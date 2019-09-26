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Украина установила дипломатические отношения с еще одной карибской страной

Четверг, 26 сентября 2019, 19:04

Украина договорилась об установлении дипломатических отношений с карибской островной страной Гренада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины на Facebook.

"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой", - говорится в сообщении.

Министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Гренада - островное государство в Карибском море, включающее собственно Гренаду - самый южный из Наветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока.

Ранее в МИД сообщили об установлении дипломатических отношений с Сент-Винсент и Гренадины.

Накануне Украина также подписала соглашения о безвизе с Колумбией и Эквадором.

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