Украина установила дипломатические отношения с еще одной карибской страной

Украина договорилась об установлении дипломатических отношений с карибской островной страной Гренада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины на Facebook.

"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой", - говорится в сообщении.

Министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Гренада - островное государство в Карибском море, включающее собственно Гренаду - самый южный из Наветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока.

Ранее в МИД сообщили об установлении дипломатических отношений с Сент-Винсент и Гренадины.

Накануне Украина также подписала соглашения о безвизе с Колумбией и Эквадором.