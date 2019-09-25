Україна підписала угоду про безвіз з Колумбією

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про безвіз з Колумбією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ласкаво просимо в Колумбію! Ще одна безвізова країна для українців. Тільки що підписали угоду з моїм колегою Карлосом Холмсом Трухільйо", - повідомив Пристайко у своєму акаунті в Twitter.

Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019

Нагадаємо, 18 вересня уряд схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог.

Документ передбачає, що громадяни обох країн зможуть в’їжджати та перебувати на території іншої держави без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

Раніше Пристайко анонсував, що невдовзі буде підписано угоди про безвізовий режим з 2-3 країнами.