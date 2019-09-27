Кулеба: треба, щоб наші офіцери частіше пили віскі з колегами по НАТО
Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляє, що рухаючись до членства у НАТО Україні насамперед потрібно зміцнити свою безпеку, привівши її у відповідність до стандартів НАТО і досягти взаємосумісності з Альянсом.
Про це Кулеба розказав в інтерв'ю "Європейській правді".
"Ця взаємосумісність має бути глибокою і стосуватися не лише якихось процесів військового управління або стандартів озброєння.
Умовно кажучи, потрібно, щоби українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн НАТО, ніж інші алкогольні напої з колегами з країн поза межами Альянсу", - відзначив Кулеба.
Він підкреслив, що найбільш проблемними реформами у контексті зближення з НАТО є реформи сектора безпеки і оборони. Проте, за його словами, ситуація не драматична".
"Багато що зроблено, але ще більше треба зробити. Бо кінцева мета України – це членство в Північноатлантичному альянсі", - зазначив Кулеба.
Він нагадав, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюють також у самому Альянсі і ЄС, а у них наразі готовності прийняти Україну немає.
"Є різні амбітні ідеї, плани, пропозиції, але рішення немає. А якщо немає рішення про членство, то треба працювати, щоби воно з’являлося. І ми будемо працювати", - пояснив віцепрем’єр.
Детальніше читайте в інтерв'ю: "Дмитро Кулеба: Я бачу, що потрібно зробити, щоб ЄС погодився на наше членство".