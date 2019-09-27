Кулеба: надо, чтобы наши офицеры чаще пили виски с коллегами по НАТО

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что двигаясь к членству в НАТО Украине прежде всего нужно укрепить свою безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами НАТО, и достичь совместимости с Альянсом.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".

"Эта совместимость должна быть глубокой и касаться не только каких-то процессов военного управления или стандартов вооружения.

Условно говоря, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами Альянса", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что наиболее проблемными реформами в контексте сближение с НАТО являются реформы сектора безопасности и обороны. Однако, по его словам, ситуация не драматическая".

"Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Потому конечная цель Украины - это членство в Североатлантическом альянсе", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают также в самом Альянсе и ЕС, а у них сейчас готовности принять Украину нет.

"Есть разные амбициозные идеи, планы, предложения, но решения нет. А если нет решения о членстве, то надо работать, чтобы оно появлялось. И мы будем работать", - пояснил вице-премьер.

Подробнее читайте в интервью: "Дмитрий Кулеба: Я вижу, что нужно сделать, чтобы ЕС согласился на наше членство".