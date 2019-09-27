Бундестаг підтримав початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС

Німецький Бундестаг у четвер ввечері проголосував за підтримку початку переговорів про вступ до ЄС з Північною Македонією та Албанією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Голосування означає, що уряд Німеччини повинен схвалити дату початку переговорів з двома країнами на засіданні Європейської ради 17-18 жовтня.

Впевнена більшість депутатів, 476, висловилась за відкриття переговорів про приєднання з Північною Македонією, тоді як 122 були проти, а 16 утрималися. 395 депутатів підтримали переговори про членство Албанії, 188 були проти, а 16 утрималися.

Депутати не встановили жодних умов для початку переговорів про вступ до ЄС з Північною Македонією.

Північну Македонію закликали продовжити курс на реформи, надто у сфері прав людини, верховенства права, боротьби з корупцією і злочинністю.

Щодо Албанії Бундестаг рекомендував встановити дату початку переговорів, але обумовив їх технічний початок. Албанія спочатку має створити умови для функціонування її Конституційного суду та реформувати своє виборче законодавство.

Рішення в Берліні посилить надії урядів у Скоп'є та Тирані, які сподівалися отримати дату початку переговорів про членство в ЄС до кінця року.

Однак вони все ще мають справу з застереженнями Франції, Нідерландів та деяких інших країн ЄС, які особливо критикували погані результати Албанії у боротьбі з корупцією та торгівлею наркотиками.

Європейська рада мала визначити дату ще в червні, після того, як Європейська комісія в травні рекомендувала ЄС відкрити переговори про членство з обома країнами.

Але через скептицизм до розширення та неспроможність німецького Бундестагу у червні ухвалити будь-яке рішення щодо підтримки дати початку, питання перенесли на осінь.