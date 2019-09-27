У Бельгії, Німеччині та Британії заарештували 15 осіб за незаконне перевезення мігрантів

П'ятнадцять осіб були заарештовано в трьох країнах ЄС за незаконне перевезення людей до Великої Британії у вантажних автомобілях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Бельгійська поліція провела рейд в одному з готелів Гента і виявила 37 албанських громадян, які очікували перетину каналу Ла-Манш.

Ймовірний лідер злочинної групи, 29-річний албанець, був заарештований в тому ж місті в понеділок, що призвело до нових арештів. Загалом в Бельгії було проведено 12 арештів, два в Британії і один в Німеччині.

Підозрювані, заарештовані за межами Бельгії, будуть видані за європейським ордером на арешт для пред'явлення звинувачень.

Федеральна поліція Бельгії, яка очолювала розслідування, координувала свою діяльність з Національним агентством по боротьбі зі злочинністю Британії.

Мігранти, в основному албанці, платили до 15 000 євро групі, яка використовувала готель в Генті в якості зони очікування. Вони перетинали Ла-Манш у вантажівках зі спеціальними схованками.