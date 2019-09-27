В Бельгии, Германии и Британии арестовали 15 человек по обвинению в перевозке мигрантов

Пятнадцать человек были арестованы в трех странах ЕС за незаконную перевозку людей в Великобританию в грузовых автомобилях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Бельгийская полиция провела рейд в одном из отелей Гента и обнаружила 37 албанских граждан, ожидавших пересечения Ла-Манша.

Вероятный лидер преступной группы, 29-летний албанец, был арестован в том же городе в понедельник, что привело к новым арестам. Всего в Бельгии было проведено 12 арестов, два в Великобритании и один в Германии.

Подозреваемые, арестованные за пределами Бельгии, будут выданы по европейскому ордеру на арест для предъявления обвинений.

Федеральная полиция Бельгии, которая возглавляла расследование, координировала свою деятельность с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании.

Мигранты, в основном албанцы, платили до 15 тыс. евро группе, которая использовала отель в Генте в качестве зоны ожидания. Они пересекали Ла-Манш в грузовиках со специальными тайниками.