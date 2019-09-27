В Італії черговий скандал з обманом туристів: 430 євро за дві тарілки спагеті

В Італії стався черговий інцидент з обманом туристів в ресторані - два японські туристи отримали рахунок на 429,90 євро за дві тарілки спагеті з морепродуктами і воду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Незадоволені туристи поділилися своєю історією на сайті Tripadvisor і опублікували чек з ресторану, в якому загальна сума за їжу і напої склала 349,80 євро і була додана плата за обслуговування в розмірі 80 євро.

За словами туристів, вони замовили тарілку зі спагеті та морепродуктами, в меню її ціна становила 6,5 євро за 100 грам. В результаті їм виставили рахунок, повідомивши, що їх замовлення важило 4,8 кг. Туристи запевняють, що там не могло бути більше 2 кг.

Туристи обідали в ресторані Antico Caffè di Marte в центрі Риму близько знаменитого Замку Святого Ангела.

Зіткнувшись зі штормом критики, його власники повідомили італійській газеті Corriere de la Sera, що в їхньому "меню ціни вказані зрозуміло, а туристи заплатили таку ціну, тому що вони замовили не тільки спагеті, але і свіжу рибу".

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В останні роки Італія регулярно потрапляє в заголовки міжнародних новин через випадки обманів туристів в ресторанах.

Раніше в Римі туристи заплатили 81 євро за два гамбургери і три кави, 1100 євро на чотирьох в одному з ресторанів Венеції, 25 євро за один конус морозива у Флоренції, і 42 євро за три морозива біля фонтану Треві в італійській столиці.

Місцева влада вже почали реагувати на подібні випадки, наприклад, венеціанський ресторан оштрафували 10 000 євро.