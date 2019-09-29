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Австрія обирає новий парламент після Ібіца-скандалу

Неділя, 29 вересня 2019, 10:52

В Австрії у неділю проходять дострокові парламентські вибори після травневого оприлюднення скандальних відеозаписів, які призвелу до розвалу уряду Себастіана Курца в коаліції з ультраправими.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Опитування свідчать, що колишній канцлер Курц знову очолить уряд, проте йому необхідно буде знайти партнера по коаліції. В останніх опитуваннях підтримка партії Курца становила 33%- 34%.

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Соціал-демократи, ультраправа Партія свободи, Зелені та ліберали також беруть участь у виборах. Очікується, що переговори про коаліцію будуть складними та можуть тривати тижнями.

Скандал у травні повалив уряд Курца та закінчився відставкою лідера ультраправих Гайнца-Крістіана Штрахе через так звану справу "Ібіци"

Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.

Партія Свободи на чолі з новим лідером Норбертом Гофером сподівається на відновлення коаліції з партією Курца. 

Проте не виключено, що Курц спробує утворити трипартійну коаліцію з Зеленими і лібералами - вперше в історії Австрії. 

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