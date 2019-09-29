Австрія обирає новий парламент після Ібіца-скандалу
В Австрії у неділю проходять дострокові парламентські вибори після травневого оприлюднення скандальних відеозаписів, які призвелу до розвалу уряду Себастіана Курца в коаліції з ультраправими.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Опитування свідчать, що колишній канцлер Курц знову очолить уряд, проте йому необхідно буде знайти партнера по коаліції. В останніх опитуваннях підтримка партії Курца становила 33%- 34%.
Соціал-демократи, ультраправа Партія свободи, Зелені та ліберали також беруть участь у виборах. Очікується, що переговори про коаліцію будуть складними та можуть тривати тижнями.
Скандал у травні повалив уряд Курца та закінчився відставкою лідера ультраправих Гайнца-Крістіана Штрахе через так звану справу "Ібіци".
Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.
Партія Свободи на чолі з новим лідером Норбертом Гофером сподівається на відновлення коаліції з партією Курца.
Проте не виключено, що Курц спробує утворити трипартійну коаліцію з Зеленими і лібералами - вперше в історії Австрії.