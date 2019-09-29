Перехід на електромобілі обійдеться Німеччині втратою понад 100 тисяч робочих місць

Експерти вважають, що після відмови від двигунів внутрішнього згоряння в Німеччині будуть скорочені 125 тисяч робочих місць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Як випливає з аналітичного матеріалу інституту Center Automotive Research (CAR), більшість робочих місць, які більше не будуть потрібні, пов'язані з виробництвом. У звіті вказується, що ряд федеральних земель, де розташовані великі автомобільні заводи, вже готуються до майбутніх змін.

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Передумови для подібного скорочення полягають в тому, що хоча для електромобілів потрібні дорогі акумулятори, багато інших складових частин "звичайних" автомобілів, таких як механічні коробки передач та інші компоненти двигунів внутрішнього згоряння, більше не будуть потрібні. Тому електромобілі в експлуатації вважаються більш економічними.

Експерти інституту CAR припускають, що приблизно через десять років в Німеччині електромобілі становитимуть близько двох третин від усіх вироблених в Німеччині машин. Для їх виробництва тоді, ймовірно, буде потрібно 709 тисяч осіб замість 834 тисяч, як є сьогодні.