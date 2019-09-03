Італія конфіскувала німецьке рятувальне судно, яке зайшло на Сицилію з мігрантами

Італійська поліція конфіскувала німецьке рятувальне судно Eleonore, яке пришвартувалося в порту на Сицилії, але дозволила зійти на берег сотні мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Рятувальне судно Eleonore у понеділок пришвартувалося в сицилійському порту у місті Поццалло попри заборону міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Після восьми днів у морі капітан судна Клаус-Петер Райш оголосив надзвичайний стан внаслідок погіршення погодних умов і взяв курс на Поццалло.

"Після восьми днів очікування безпечного притулку, після незліченних спроб переконати країни подбати про 104 людей, сьогодні погода все вирішила. Внаслідок небезпечної для життя ситуації на борту мені довелося оголосити на судні Eleonore надзвичайну ситуацію", - написав капітан у Twitter.

Після того, як судно пришвартувалось у порту, італійська поліція його конфіскувала. Капітан Райш вже оголосив про початок збору коштів для придбання нового рятувального судна.

У свою чергу, італійська влада таки дозволила мігрантам зійти на берег. Після цього їх передали співробітникам "Червоного хреста".

27 серпня Сальвіні заборонив судну Eleonore заходити в порти Італії. Згодом про аналогічне рішення щодо своєї країни повідомила і влада Мальти. Судно належить капітану Клаусу-Петеру Райшу та фінансується німецькою благодійною організацією з Дрездена Mission Lifeline.