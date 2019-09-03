Италия конфисковала немецкое спасательное судно, зашедшее на Сицилию с мигрантами

Итальянская полиция конфисковала немецкое спасательное судно Eleonore, которое пришвартовалось в порту на Сицилии, но разрешила сойти на берег сотне мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Спасательное судно Eleonore в понедельник пришвартовалось в сицилийском порту в городе Поццалло, несмотря на запрет министра внутренних дел Италии Сальвини.

После восьми дней в море капитан судна Клаус-Петер Райш объявил чрезвычайное положение в результате ухудшения погодных условий и взял курс на Поццалло.

"После восьми дней ожидания убежища, после бесчисленных попыток убедить страны позаботиться о 104 человек, сегодня погода все решила. Вследствие опасной для жизни ситуации на борту мне пришлось объявить на судне Eleonore чрезвычайную ситуацию", - написал капитан в Twitter.

После того, как судно пришвартовалось в порту, итальянская полиция его конфисковала. Капитан Райш уже объявил о начале сбора средств для приобретения нового спасательного судна.

В свою очередь, итальянские власти таки разрешила мигрантам сойти на берег. После этого их передали сотрудникам "Красного креста".

27 августа Сальвини запретил судну Eleonore заходить в порты Италии. Впоследствии об аналогичном решении по своей стране сообщили и власти Мальты. Судно принадлежит капитану Клаусу-Петеру Райша и финансируется немецкой благотворительной организацией из Дрездена Mission Lifeline.