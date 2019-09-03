Винищувачі Бельгії і Данії почали патрулювати повітряний простір країн Балтії

В рамках місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії з вівторка починають чергування бельгійські та данські військовослужбовці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Контингенти цих країн приблизно на чотири місяці змінять пілотів з Угорщини та Іспанії. ВВС Бельгії та Данії на литовській авіабазі в Шяуляй розмістять по чотири винищувачі F-16.

У вівторок відбулася офіційна церемонія зміни контингентів. Угорці і іспанці в Литві в місії брали участь з винищувачами JAS-39 Gripen і F-18.

Місія НАТО в країнах Балтії діє з 2004 року, коли Литва, Латвія і Естонія стали членами Альянсу.