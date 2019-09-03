Истребители Бельгии и Дании начали патрулировать воздушное пространство стран Балтии
Вторник, 3 сентября 2019, 10:26
В рамках миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии со вторника начинают дежурство бельгийские и датские военнослужащие.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Контингенты этих стран примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании. ВВС Бельгии и Дании на литовской авиабазе в Шяуляй разместят по четыре истребителя F-16.
Во вторник состоялась официальная церемония смены контингентов. Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.
Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua