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Истребители Бельгии и Дании начали патрулировать воздушное пространство стран Балтии

Вторник, 3 сентября 2019, 10:26

В рамках миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии со вторника начинают дежурство бельгийские и датские военнослужащие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Контингенты этих стран примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании. ВВС Бельгии и Дании на литовской авиабазе в Шяуляй разместят по четыре истребителя F-16.

Во вторник состоялась официальная церемония смены контингентов. Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.

Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

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