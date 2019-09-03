В Угорщині сирійця звинуватили у злочинах проти людяності

Угорські прокурори звинуватили 27-річного сирійця в тероризмі і злочинах проти людяності, скоєних ним в якості члена терористичного угруповання "Ісламська держава" в 2015 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чоловік, ідентифікований тільки як Ф. Хасан, був звинувачений в обезголовлюванні і розстрілі людей, які відмовилися приєднатися до джихадистского руху в 2015 році в сирійському регіоні Хомс, повідомили прокурори.

Прокурори, які домагаються довічного ув'язнення для звинуваченого, заявили, що він склав "список смерті" з тих людей, які не ідентифікували себе з цілями "Ісламської держави". З неназваним спільником він обезголовив імама, а пізніше разом з іншими бойовиками вбив ще не менше 25 осіб, у тому числі жінок і дітей.

"Згідно зі звинуваченнями, Ф. Хасан... брав участь у розстрілі не менше двох осіб, а також особисто застрелив ще одного цивільного", - йдеться у заяві прокуратури.

Чоловік був спійманий з підробленими документами в головному аеропорту Будапешта в кінці минулого року після розслідування, також проведеного на Мальті, Бельгії та Греції, з допомогою Eurojust, підрозділу судової співпраці Європейського Союзу.