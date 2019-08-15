Швеція затримала чоловіка за підозрою у плануванні "терористичного злочину"

У центральній Швеції поліція затримала чоловіка за підозрою у змові з метою вчинення "терористичного злочину".

Про це в четвер заявила прокуратура Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням поліції, чоловіка, який був за кермом, зупинили в середу в місті Остерсунд. Обшукавши автівку, поліція затримала чоловіка за підозрою у змові з метою вбивства.

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"Справу передали сьогодні вранці до підрозділу національної безпеки в органах прокуратури та перекваліфікували в змову про вчинення терористичного злочину", - йдеться у повідомленні органів прокуратури.

Поліція заявила, що ніхто не постраждав.

У середу в Швеції затримали 22-річного шведа та оголосили у міжнародний розшук 23-річного шведа, обох підозрюваних у вибуху, що стався 6 серпня у Копенгагені.

7 серпня під мерією шведського міста Ландскрона пролунав вибух.