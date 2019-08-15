Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Німеччині побільшало висококваліфікованих іноземців, українці – на 5 місці

Сильні пожежі на півдні Франції знищили 900 гектарів соснового лісу

Меркель прокоментувала погрози США перемістити війська до Польщі

У США мають надію, що Баканов не піде на порушення стандартів НАТО у реформі СБУ






Швеція затримала чоловіка за підозрою у плануванні "терористичного злочину"

Четвер, 15 серпня 2019, 14:46

У центральній Швеції поліція затримала чоловіка за підозрою у змові з метою вчинення "терористичного злочину".

Про це в четвер заявила прокуратура Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням поліції, чоловіка, який був за кермом, зупинили в середу в місті Остерсунд. Обшукавши автівку, поліція затримала чоловіка за підозрою у змові з метою вбивства. 

Читайте також
Під мерією шведського міста стався вибух

"Справу передали сьогодні вранці до підрозділу національної безпеки в органах прокуратури та перекваліфікували в змову про вчинення терористичного злочину", - йдеться у повідомленні органів прокуратури.

Поліція заявила, що ніхто не постраждав.

У середу в Швеції затримали 22-річного шведа та оголосили у міжнародний розшук 23-річного шведа, обох підозрюваних у вибуху, що стався 6 серпня у Копенгагені. 

7 серпня під мерією шведського міста Ландскрона пролунав вибух.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція тероризм
powered by lun.ua