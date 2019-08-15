Швеція затримала чоловіка за підозрою у плануванні "терористичного злочину"
У центральній Швеції поліція затримала чоловіка за підозрою у змові з метою вчинення "терористичного злочину".
Про це в четвер заявила прокуратура Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Згідно з повідомленням поліції, чоловіка, який був за кермом, зупинили в середу в місті Остерсунд. Обшукавши автівку, поліція затримала чоловіка за підозрою у змові з метою вбивства.
"Справу передали сьогодні вранці до підрозділу національної безпеки в органах прокуратури та перекваліфікували в змову про вчинення терористичного злочину", - йдеться у повідомленні органів прокуратури.
Поліція заявила, що ніхто не постраждав.
У середу в Швеції затримали 22-річного шведа та оголосили у міжнародний розшук 23-річного шведа, обох підозрюваних у вибуху, що стався 6 серпня у Копенгагені.
7 серпня під мерією шведського міста Ландскрона пролунав вибух.