Єврокомісія: Brexit без угоди 31 жовтня дуже ймовірний

Євросоюз вважає дуже ймовірним вихід Великої Британії з блоку 31 жовтня без угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Єврокомісії Міна Андреєва на брифінгу у Брюсселі

"Наше робоче припущення полягає в тому, що Brexit відбудеться 31 жовтня. Чи можна це назвати найбільш вірогідним сценарієм? Я б сказала, що це дуже чітка ймовірність", - сказала Андреєва.

Вона повідомила, що в середу у Брюсселі відбудеться зустріч за участі президента Єврокомісії Жан-Клод Юнкера та переговірника Мішеля Барньє, на якій останній проінформує про зрушення у переговорному процесі з Британією.

"Саме тому ми завтра збираємо цю зустріч щодо варіанту "без угоди", щоб бути готовими, хоча ми і не бажаємо цього сценарію. Ми, як і раніше, вважаємо, що найкращим варіантом буде Brexit на основі угоди про вихід", - додала речниця.

Водночас вона не надала деталей переговорів, заявивши тільки, що є певний прогрес.

Як відомо, парламент Британії у вівторок голосуватиме за перший етап свого плану, спрямованого на те, щоби заблокувати можливість прем'єр-міністру Борису Джонсону вивести країну з ЄС без угоди.

Якщо депутати ухвалять рішення, Джонсон запропонує провести дострокові парламентські вибори 14 жовтня.

Нагадаємо, Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.