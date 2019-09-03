Парламент Британії спробує заблокувати "жорсткий" Brexit

Парламент Великої Британії у вівторок голосуватиме за перший етап свого плану, спрямованого заблокувати можливість прем'єр-міністру Борису Джонсону вивести країну з ЄС без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Альянс опозиційних депутатів і противники "жорсткого" Brexit в правлячій Консервативній партії Джонсона використовують перший день роботи парламенту після літніх канікул, щоб зробити спробу заблокувати вихід без угоди, так як з 9 вересня робота парламенту може бути припинена.

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У вівторок депутати проведуть голосування з питання про те, чи слід в середу взяти контроль над парламентським порядком денним, щоб спробувати прийняти закон, який змусить Джонсона домагатися відтермінування Brexit до 31 січня, якщо депутати не схвалять нову угоду або не проголосують за вихід без угоди до 19 жовтня.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін у вівторок вранці проведе зустріч опозиційних партій, на якій вони обговорять свої плани з блокування "жорсткого" Brexit

Раніше повідомлялося, що Джонсон готовий вдатися до дострокових загальних виборів, якщо депутати, які прагнуть заблокувати Brexit без угоди, проголосують проти планів уряду.