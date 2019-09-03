У Балтійському морі почалися навчання НАТО за участі 18 країн

Близько 3000 військовослужбовців та понад 40 суден з 18 країн беруть участь у щорічних військово-морських навчаннях "Northern Coasts", які починаються 3 вересня в гавані Копенгагена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу НАТО.

Навчання будуть проходити до 19 вересня поблизу данських проток, що з'єднують Балтійське море з Північним морем, а також між містами Кіль і Борнхольм.

Кораблі і літаки для навчань направили Бельгія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Італія, Канада, Хорватія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія і США.

В рамках сценарію навчань вигадана регіональна країна пред'являє територіальні претензії до островів в Балтійському морі, використовуючи свої військово-морські сили, щоб загрожувати свободі судноплавства.

Діючи за мандатом ООН, союзні і партнерські сили будуть намагатися відновити свободу судноплавства. Навчання також будуть включати спостереження за морем, морські бої, протиповітряну оборону, протичовнову війну і розмінування.

"Балтійське море має життєво важливе значення для Альянсу, а також межує з шістьма країнами НАТО. Цим навчанням вже 13 років. На жаль, ситуація в області безпеки в регіоні погіршилася після незаконної анексії Росією українського Криму і подальшого нарощування військового потенціалу", - сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Вона додала, що НАТО відреагувало на агресивні дії Росії, збільшивши повітряне і морське патрулювання в регіоні і направивши понад 4500 військовослужбовців в Естонію, Латвію, Литву і Польщу.