У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу

Близько 200 мігрантів і прохачів притулку протягом декількох годин блокували бічну дорогу від національної автомагістралі Афіни-Ламія в Східній Аттиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Мігранти є мешканцями табору в Малакассі, на північний схід від грецької столиці. Вони провели мирну сидячу акцію протесту на дорозі після того, як їм начебто не вдалося заблокувати рух на залізничній станції цього ж дня.

Ще одна група жителів табору Малакасса провела сидячу акцію протесту на залізничному вокзалі 30 серпня.

Мета протестів у вівторок була не відразу зрозуміла, хоча деякі ЗМІ припустили, що мігранти вимагають дозволу їздити на поїзді безкоштовно.

Їх дії призвели до закриття ділянки шосе між Авлоною і Малакассою, що викликало затримки.