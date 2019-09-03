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В Греции близ Афин мигранты заблокировали дорогу

Вторник, 3 сентября 2019, 16:09

Около 200 мигрантов и просителей убежища в течение нескольких часов блокировали боковую дорогу от национальной автомагистрали Афины-Ламия в Восточной Аттике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Мигранты являются жителями лагеря в Малакассе, к северо-востоку от греческой столицы. Они провели мирную сидячую акцию протеста на дороге после того, как им бы не удалось заблокировать движение на железнодорожной станции в тот же день.

Еще одна группа жителей лагеря Малакасса провела сидячую акцию протеста на железнодорожном вокзале 30 августа.

Цель протестов во вторник была не сразу понятна, хотя некоторые СМИ предположили, что мигранты требуют разрешения ездить на поезде бесплатно.

Их действия привели к закрытию участка шоссе между Авлон и Малакассой, что вызвало задержки.

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Греция мигранты
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