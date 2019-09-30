Вибори в Австрії: перемога Курца, провал ультраправих і високий результат "зелених"

На дострокових парламентських виборах у Австрії, які відбулися 29 вересня, перемогла консервативна Австрійська народна партія (ÖVP) на чолі з колишнім канцлером країни Себастіаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на APA.

Попередні результати свідчать, що за партію Курца проголосували 38,4% виборців і це на 6,8% вище, ніж на минулих виборах у 2017 році.

Соціал-демократична партія Австрії, яку очолює Памела Ренді-Вагнер, навпаки втратила у порівняні з минулими виборами, набравши 21,%% голосів (-5,32%). Це найгірший результат політсили в історії.

За правопопулістську Австрійську партію свободи (FPÖ) на чолі з Норбертом Гофером проголосували 17,3% виборців, що майже на 10 відсотків менше, ніж на минулих виборах.

Партія "Зелених" здобула 12,4% голосів виборців, тоді як на минулих виборах вона провалилася з результатом лише 3,8%.

До парламенту також пройшла партія "Нова Австрія - Ліберальний форум" (NEOS), яка покращила свій результат до 7,4 відсотка (+2,06%).

Партія Курца на даний момент має 73 мандати у 183-місному парламенті, а це означає, що для створення коаліції необхідно домовлятися з іншими партіями. В попередньому уряді партнером консерваторів були праві популісти.

Скандал у травні повалив уряд Курца та закінчився відставкою лідера ультраправих Гайнца-Крістіана Штрахе через так звану справу "Ібіци".

Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.