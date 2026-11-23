Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що перебої супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Як вказав очільник британського оборонного відомства, такі перебої в роботі систем Starlink і Starshield серйозно підривають довіру.

"Щодо Starlink і Starshield – нам справді необхідно досконало розібратися в тому, що сталося, а також як і чому виникли перебої в наданні послуг. Можу сказати, що це питання обговорювали міністри оборони по всій Європі. Це серйозно підірвало впевненість і довіру", – зазначив британський міністр.

Стрітінг наполягає, що союзники мають отримати чітке пояснення щодо перебоїв зі звʼязком, чому і як вони сталися.

12 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Згодом він заявив, що компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield і що проблема має технічний характер.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп стверджував, що не чув про обмеження роботи Starlink в Україні.