Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи інцидент з падінням трьох російських ракет на території Польщі, закликав РФ зупинити "ці небезпечні провокації".

Про це він сказав на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Канцлер Німеччини висловив солідарність з Польщею та запевнив, що НАТО захищатиме кожен дюйм своєї території.

"Я хочу сказати це дуже чітко і дуже ясно: Росія повинна негайно припинити ці провокації, ці небезпечні провокації. Польща може розраховувати на нашу повну солідарність", – заявив Мерц.

Він також прокоментував повідомлення про плани РФ вивести на орбіту супутник з ядерною боєголовкою вже найближчими тижнями. Мерц зазначив, що ці плани не є новими, але від цього вони "не стають менш шокуючими".

"Це показує, до якої ескалації Росія, очевидно, готова", – додав німецький канцлер.

Він зазначив, що разом з генсеком НАТО обговорить ситуацію з безпекою у Європі, зокрема останні події в Балтійському морі. Мерц запевнив, що жоден член НАТО "не зацікавлений в ескалації в регіоні Балтійського моря".

Нагадаємо, у понеділок, 23 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради, обговорення стосуватиметься порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

У польському уряді заявили, що НАТО має посилити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу після вторгнення російських ракет.