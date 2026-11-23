Міністерство оборони Молдови пропонує внести зміни до законодавства про військову підготовку резервістів та громадян, зокрема запровадити прискорений термін початкової підготовки до 42 днів.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на проєкт Міноборони, пише "Європейська правда".

Наразі громадяни Молдови проходять або стандартну строкову службу, яка триває 12 місяців, або навчання на військових факультетах університетів. Запропоновані зміни передбачають запровадження прискореної підготовки до 42 днів для людей віком від 18 до 27 років, відібраних для служби в армії, студентів (за їхнім бажанням) та громадян віком від 27 до 55 років, які не проходили військову службу і не перебувають у резерві.

"Усі категорії, умови та порядок будуть визначені законодавчими положеннями", – зазначили в Міністерстві оборони. Відомство не уточнило, чи скасовує прискорена підготовка стандартну строкову службу тривалістю 12 місяців.

Проєкт також пропонує створити нові категорії резервістів. Наразі в законі склад резервістів поділяється на "діючий" та "пасивний". Згідно з ініціативою Міноборони, резерв складатиметься з контрактного, до якого входитимуть громадяни, що добровільно стають військовозобов’язаними, та оперативного – це колишні військовослужбовці або підготовлені особи, яких можна швидко мобілізувати.

Для тих, хто обирає військову кар’єру за контрактом, термін служби становитиме до 5 років для всіх категорій військовослужбовців. Натомість за чинним законодавством терміни залежать від звання. Також проєкт запроваджує фінансові надбавки як під час прийому на службу, так і під час перебування на ній.

Міністерство оборони уточнює, що законопроєкт перебуває на стадії розгляду, і ці положення ще не набрали чинності.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав прискорити розгляд законопроєкту про оборонну промисловість, який дозволить країні виготовляти дрони.

Президентка Молдови Мая Санду визнала, що країні досі бракує оборонних можливостей, щоб захиститися від дронів.