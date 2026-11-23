Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Естонію у сприянні Києву через нібито дозвіл українським військам використовувати свій повітряний простір.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Росії.

Як заявили у російському МЗС, Естонія "свідомо та цілеспрямовано надає свій повітряний простір" українським військам, щоб ті запускали через її території свої безпілотники.

"Естонія продовжує активно підтримувати київський режим, негласно надаючи свій повітряний простір для прольотів українських дронів з метою здійснення атак на північний захід Росії", – обурились в МЗС РФ.

Також в російському Міністерстві закордонних справ заявили, що всі факти та докази співучасті Естонії у підтримці України "неодноразово фіксувалися".

Також до Міністерства закордонних справ Росії у понеділок, 23 листопада, викликали тимчасового повіреного у справах Естонії в Росії Марека Юхтегі, якому висловили протест у зв’язку з рішенням закрити пункти пропуску на російсько-естонському кордоні з 1 грудня.

Рішення про закриття кордону ухвалили після того, як російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

В Естонії регулярно наполягають, що не надають Україні дозвіл використовувати свій повітряний простір для прольоту дронів.