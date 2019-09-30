Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів

У міграційному таборі "Морія" на грецькому острові Лесбос сталася сильна пожежа, біженці вимагають переселення на материк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За даними місцевої влади, мігранти самі влаштували пожежу на знак протесту проти поганих умов утримання.

В результаті пожежі загинула жінка, також є відомості про смерть дитини, але інформація поки не підтверджена.

Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які заявили, що пожежні занадто повільно реагують на пожежу.

Переповнений табір, побудований для розміщення 3000 осіб, вміщує 12 000 осіб. Потоки мігрантів, що прибувають до Греції, значно зросли останнім часом, хоча вони ще не досягли історично високого рівня 2015 року, коли в країну прибуло понад 800 000 осіб.