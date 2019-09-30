Греция: смертельный пожар и беспорядки в переполненном лагере для мигрантов

В миграционном лагере "Мория" на греческом острове Лесбос произошел сильный пожар, беженцы требуют переселения на материк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным местных властей, мигранты сами устроили пожар в знак протеста против плохих условий содержания.

В результате пожара погибла женщина, также есть сведения о смерти ребенка, но информация пока не подтверждена.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих мигрантов, которые заявили, что пожарные слишком медленно реагируют на пожар.

Переполненный лагерь, построенный для размещения 3000 человек, вмещает 12 000 человек. Потоки мигрантов, прибывающих в Грецию, значительно возросли в последнее время, хотя они еще не достигли исторически высокого уровня 2015 года, когда в страну прибыло более 800 000 человек.