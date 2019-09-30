Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС

Віцепрем’єр і міністр оборони Болгарії Красимір Каракачанов закликав керівництво країни не давати "зелене світло" початку переговорів про вступ до ЄС з Північною Македонією через історичний конфлікт, а саме – постать революціонера Гоце Делчева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал NOVA.

Каркачанов вимагає, щоб болгарський кабінет міністрів виступив з твердою позицією не підтримувати членство Північної Македонії у Євросоюзі. Він поставив ультиматум: якщо це не буле зроблено, його партія ВМРО готова покинути уряд.

Читайте також Бундестаг підтримав початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС

Причина такої позиції у тому, що Північна Македонія, за словами Каракачанова, не виконує Договір про сусідство з Болгарією в частині з'ясування спірних моментів у спільній історії.

"Я не люблю ставити умови, але я думаю, що це основа. Якщо угоди не буде досягнуто, мої колеги в парламенті покинуть уряд. Жоден політик не дозволить собі піти на компроміс з підробкою болгарської історії", - заявив він.

Болгарські політики протягом декількох місяців різко реагували на нездатність спільної історичної комісії двох країн прийти до компромісу щодо історичної ролі революціонера Гоце Делчева і його етнічного походження.

Болгарська сторона наполягає, щоб Північна Македонія визнала Гоце Делчева етнічним болгарином. Днями президент Північної Македонії Стево Пендаровскі назвав Гоце Делчева македонцем, "одним із наріжних каменів македонської державності".

Читайте також Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією

Каракачанов переконаний, що спільна болгаро-македонська комісія, яка повинна прояснити спірні моменти в історії, не працює.

У понеділок президент Болгарії Румен Радев планує провести консультації з провідними державними чиновниками з питань відносин з Північною Македонією.

17 жовтня має відбутися засідання Європейської ради, на якому, як очікується, лідери ЄС повинні схвалити відкриття переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії в ЄС.

Нагадаємо, Північна Македонія нещодавно розв’язала багатолітній конфлікт з Грецією, яка блокувала вступ країни до ЄС і НАТО через її назву. Македонія погодилась виконати вимоги Греції та змінила назву на Північна Македонія.