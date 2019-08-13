Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
Північна Македонія заборонила публічне використання Вергінської зірки, що є національним символом македонців, задля виконання угоди з Грецією щодо зміни назви.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Угода, яка була схвалена обома національними парламентами на початку 2019 року, передбачає шестимісячний перехідний період до введення заборони.
Згідно з угодою, що Північна Македонія не має ні зв'язку, ні домагань на культуру Стародавньої Македонії і її символи.
Вергінську зірку було зображено на першому прапорі Північної Македонії, але пізніше видалено після того, як Греція ввела торгове ембарго щодо країни.
Вергінська зірка є національним символом македонців та використовується як в грецькій провінції Македонія, так і в колишній югославській республіці (Північна Македонія),
Чотири конституційні поправки, що стосуються зміни назви, були прийняті в Північній Македонії 11 січня 2019 року і вступили в силу 12 лютого 2019 року.