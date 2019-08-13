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Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією

Вівторок, 13 серпня 2019, 10:39

Північна Македонія заборонила публічне використання Вергінської зірки, що є національним символом македонців, задля виконання угоди з Грецією щодо зміни назви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Угода, яка була схвалена обома національними парламентами на початку 2019 року, передбачає шестимісячний перехідний період до введення заборони.

Згідно з угодою, що Північна Македонія не має ні зв'язку, ні домагань на культуру Стародавньої Македонії і її символи.

Вергінську зірку було зображено на першому прапорі Північної Македонії, але пізніше видалено після того, як Греція ввела торгове ембарго щодо країни.

Вергінська зірка є національним символом македонців та використовується як в грецькій провінції Македонія, так і в колишній югославській республіці (Північна Македонія),

Чотири конституційні поправки, що стосуються зміни назви, були прийняті в Північній Македонії 11 січня 2019 року і вступили в силу 12 лютого 2019 року.

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