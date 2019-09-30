Исторический спор с Болгарией может помешать вступлению Северной Македонии в ЕС

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов призвал руководство страны не давать "зеленый свет" началу переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией из-за исторического конфликта, а именно - фигуры революционера Гоце Делчева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал NOVA.

Каркачанов требует, чтобы болгарский кабинет министров выступил с жесткой позицией не поддерживать членство Северной Македонии в Евросоюзе. Он поставил ультиматум: если это не буле сделано, его партия ВМРО готова покинуть правительство.

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Причина такой позиции в том, что Северная Македония, по словам Каракачанова, не выполняет Договор о соседстве с Болгарией в части выяснения спорных моментов в общей истории.

"Я не люблю ставить условия, но я думаю, что это основа. Если соглашение не будет достигнуто, мои коллеги в парламенте покинут правительство. Ни один политик не позволит себе пойти на компромисс с подделкой болгарской истории", - заявил он.

Болгарские политики в течение нескольких месяцев резко реагировали на неспособность совместной исторической комиссии двух стран прийти к компромиссу по исторической роли революционера Гоце Делчева и его этнического происхождения.

Болгарская сторона настаивает, чтобы Северная Македония признала Гоце Делчева этническим болгарином. На днях президент Северной Македонии Стево Пендаровски назвал Гоце Делчева македонцем, "одним из краеугольных камней македонской государственности".

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Каракачанов убежден, что совместная болгаро-македонский комиссия, которая должна прояснить спорные моменты в истории, не работает.

В понедельник президент Болгарии Румен Радев планирует провести консультации с ведущими государственными чиновниками по вопросам отношений с Северной Македонией.

17 октября должно состояться заседание Европейского совета, на котором, как ожидается, лидеры ЕС должны одобрить открытие переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Напомним, Северная Македония недавно решила многолетний конфликт с Грецией, которая блокировала вступление страны в ЕС и НАТО из-за ее названия. Македония согласилась выполнить требования Греции и сменила название на Северная Македония.